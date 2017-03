Galerii! H&M esitles moemõjutajatele uue kollektsiooni laste-, naiste- ja meesterõivaid

H&M Studio on moekaubamärgi kaks korda aastas lansseeritav limiteeritud kollektsioon, mis koosneb trendikatest moearmastajatele suunatud hooaja võtmekomplektidest. 2017. aasta kevadsuvises kollektsioonis saavad värskes modernses koosluses kokku klassikalised rätsepatehnikad, praktilisus ning spordimaailmast pärit kõrgtehnoloogilised elemendid. Inspiratsiooni ammutatakse kirglikust, jõulisest ning väljapeetud balletimaailmast. Tüdrukutekollektsiooni inspiratsiooniallikaks on samuti baleriinid, poisterõivaste puhul on šnitti võetud vana kooli poksijatelt.

H&M esitles moemõjutajatle H&M Studio laste-, naiste- ja meestekollektsiooni / Meisi Volt

Tallinna showroom’i esitlusele saabusid teiste seas moeblogijad Aljona Eesmaa, Lucine Ayanian, Britta Talving, Kätriin Kübar, Mari-Liis Suvi, Kristjaana Meri, Valeria Melnikova, Triinu Maasik ja Getri Mitt, laulja Grete Paia, moeguru Jevgeni Fokin, moefotograaf Laura Nestor ning riigikogu liige ja DJ Heidy Purga.

H&M esitles moemõjutajatle H&M Studio laste-, naiste- ja meestekollektsiooni / Meisi Volt

Külaliste meelt lahutas moekunstnik Karolin Kuusik, kes visandas kohapeal balletimaailmast inspireeritud söejooniseid.

H&M esitles moemõjutajatle H&M Studio laste-, naiste- ja meestekollektsiooni / Meisi Volt

Moeetendust saab vaadata veebileheküljel hm.com ning H&Mi Youtube’i kanalil. Show algab kl 22.30.