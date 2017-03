Reedel esineb Tallinnas tõusev täht house´i maailmas – Dmitry Molosh Valgevenest

Moloshi loomingut on välja andnud sellised tuntud labelid nagu Plattenbank Records, Replug, Sound Avenue, Armada, Asymmetric Recordings, Movement ja CHANGE AUDIO. Dmitry Moloshi lugusid toetavad ja mängivad Hernan Cattaneo, Nick Warren, Guy J, Guy Mantzur, Khen, Armin van Buuren, Marcelo Vasami, Cid Inc., Matt Darey, Luke Porter ja paljud teised.

Dmitry ise ei pea ennast progressive house produtsendiks vaid kirjeldab oma saundi kui segu meloodilisest ja kosmilisest progressive/deep/tech house’ist. Aastal 2012 avanes Dmitryl võimalus mängida Valgevenes peetud MAYDAY festivalil, pärast mida saigi tema karjäär sisse suurema hoo.

Alates 2015. aastast juhib Dmitry MoloshUSA Proton Radios enda raadiosaadet «Sound Wisdom». Lava on ta jaganud selliste nimedega nagu Guy J, Darin Epsilon, Cid inc., Graziano Raffa, Nick Varon, Anthony Pappa ning arvestades tema viimastel aastatel saavutatud edu, võime öelda, et see on alles algus.

Hüpnootikum on progressive pidude sari, mil on tavaks minna üle võlli nagu mõni pöörane Jaapani reality show inim-tetrisest või nooblitest salabaaridest. Põnevaid ideid, rikkalikult värvi, palju disaini, mahlane helide kompott – see on seisund, kuhu võib end ära kaotada. «Feel the feel» nagu ütleb slogan Tokyos.

