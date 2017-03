Kuum kaader: Elina Born paljastas oma kehavõlud ja poseeris alasti

Eesti Laulu kuum finalist Elina Born heitis seljast riided ja poseeris selle tõestuseks moeajakirja Anne & Stiil veergudel, paljastades oma suurepärase vormi.

Elina Born ajakirjas Anne & Stiil / Repro

Lauljanna pajatab ajakirja veergudel, et tema lemmmikkehaosa on ilmselt jalad. «Mul on selline kehatüüp, et kui juurde võtan, siis ülakehasse,» kinnitab staar, et praegu tunneb end hästi nii nagu on.

