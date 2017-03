Pildid: USA «esitütar» kandis Kongressis liiga paljastavat kleiti?

Tegemist oli fuksiapunasest kangast kleidiga, mille autoriks on Prantsuse disainer Roland Mouret’ ja mille hind on ligi 3000 dollarit, edastab foxnews.com.

Ivanka Trump ja ta abikaasa Jared Kushner / Instagram/Instagram/Scanpix

Sotsiaalmeedias lahvatas kriitika, sest paljude arvates ei sobinud selline kleit Kongressis kandmiseks, sellisega sobiks minna pigem kokteilipeole.

Ivanka Trump (keskel) / Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Scanpix

Oli ka neid, kes Ivanka moemaitset kiitsid, kuid enamik pidas halvaks seda, et Ivanka näitas USA parlamendis liiga palju paljast ihu. Kriitika all oli ka see, et ta kleit ei olnud mõne USA disaineri tehtud, vaid välismaalase disainitud.

Ivanka Trump (keskel) / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Moelooja Mouret leheküljel kirjeldatakse seda kleiti kui orhideeroosakat satiinkleiti, mida sobib kanda õhtustel sündmustel juhul kui «ei ole midagi selga panna».

Ivanka Trump (paremal) / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Kriitikute sõnul kandis USA endine esileedi Michelle Obama ainult USA moeloojate loomingut ning ta sai oma hea moemaitse pärast palju kiita.

Ivanka Trumpil on oma moebränd, kuid tal on sellega probleeme tekkinud, kuna suured kaubamajdeketid nagu Nordstrom ja Sears lõpetasid tema toodete müümise, viidates viletsale müügile.

Ivankat asusid kaitsma ta presidendist isa Donald Trump ja isa nõunik Kellyanne Conway, kes teatasid, et tegemist on Ivanka vastu suunatud rünnakuga. Mitmed nimetatud kaubamajade kliendid kommenteerisid sotsiaalmeedias, et USA «esitütre» moelooming ei kõlba kanda, kuna on lohmakas ja lõiked on kopeeritud tuntud moeloojatelt.