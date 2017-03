Jan Uuspõld jagab sisemise tasakaalu nippe: mina pooli ei vali

Hommikuti soovitab Jan Uuspõld võimelda: «Soovitan seda kõigile, see paneb mahlad jooksma ja teeb tuju kohe kogu päevaks heaks,» pajatas staarnäitleja Naistelehele ning soovitab igapäevaselt ka liikumist nautida.

Kui on tunne, et söödud on liiga palju, peab Uuspõld paar nädalat kuni kuu aega supidiieti.

Raadio 2 Aastahitt 2015 saabujad ja seltskond, Jan Uuspõld / Tiit Mõtus

«Konfliktist hoidumiseks ja stressi vältimiseks ning negatiivsete emotsioonide eemal hoidmiseks olen mina teinud nii, et ei valigi pooli,» soovitab lõpuks staar elada mitte mustvalgelt.