Selle tegijaks on Jaapani Risumeikani ülikooli tuntud eksperimentaalpsühholoog Akiyoshi Kitaoka, kes jagab oma pilte ja optilisi illusioone sotsiaalmeedias.

Eile pani ta pildi, millel on näha taldrikutäis maasikaid, kuid pildil on sinakas toon ehk seda on töödeldud.

Pilti vaadanutest suur osa ütles, et nende jaoks on maasikad ikka punast värvi, kuid Kitaoka teatel ei ole sellel fotol mitte ühtegi punast pikslit.

«Maasikad tunduvad punased, kuigi punast sellel pildil ei ole,» kirjutas psühholoog.

Pilti näinutest osa kommenteerisid Twitteris, et pildil peab olema ka punast, sest see on näha.

Twitteri kasutaja Carson Mell tegi oma katse ja näitas, et pilt üldiselt ja maasikad koosnevad tõesti vaid hallidest ja rohekatest pikslitest.

Kitaoka sõnul näevad inimesed isegi mittepunaseid maasikaid punasena, kuna inimaju on harjunud maasikaid punasena nägema.

Umbes samasugune värviküsimus tekkis 2015. aastal sotsiaalmeedias levinud kleidipildiga. Pildi juures küsiti, et kas pildil olev kleit on kuldse ja valgega või sinise ja mustaga. Ka siis nägid inimesed erinevaid värve vastavalt sellele, mida nad eelistasid või olid varem näinud.