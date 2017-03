Koorid saavad oma Eurovisiooni muusikavõistluse

Esimese kooride Eurovisiooni korraldavad Läti televisioon (LTV) ja Riia turismiarendusbüroo, sündmus toimub Riia Arenal 22. juulil.

ETV peatoimetaja Heidi Pruuli sõnul on konkursil osalemine hea võimalus oma kõrgel tasemel koorilaulukultuur rahvusvahelise teleauditooriumi ette tuua. «Ajal, kus Eesti on just enda kanda võtnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused, vaadatakse meie poole uudishimu ja tähelepanuga. ETV tütarlastekoor on paljudel kõrgetasemelistel võistlustel hästi esinenud, ja küllap teeb seda väärikalt ka Riias,» rääkis Pruuli.

Teised osalejad tulevad Austriast, Belgiast, Taanist, Lätist, Saksamaalt ja Sloveeniast, ning auhindade hulgas on ka heliplaadi salvestamise leping.

Kõigil kooridel tuleb esineda kuue minuti vältel. Esitusi hindab kõrge professionaalsusega žürii, kuhu kuuluvad teiste seas Briti helilooja John Rutter ja Läti metsosopran Elīna Garanča.

Muusikaõhtut juhivad Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Ikstena. Ülekande režissöör on Peter Maniura (BBC).

«Koorilaul on virgutav, sotsiaalne ja kunstipärane tegevus, kus igaüks saab kaasa teha, sõltumata vanusest ja muusikakogemusest. Pealegi kasvab koorimuusika populaarsus kogu maailmas,» ütles EBU muusikasündmuste juht Jan Ola Sand.

ETV teeb suvisest kooride Eurovisioonist ülekande.