Fotod: Dubais valitakse maailma kõige ilusam neiu

Suzzie O’Deniyi, konkursi president ning Suzzie D Model Management omanik teatab: «Antud projekt erineb tavalistest iludusvõistlustest. Most Beautiful Girl in the World organisatsioon on hetkel järgmise ettevõtliku kaunitari ja liidri otsingul, kes suudaks ellu viia kõiki neid püüdlusi ja mõtteid, millesse tema usub. Unikaalne kaunitaride edendamise kontseptsioon, kes on juba teatud edu saavutanud, muudab neid uue taseme tähtedeks maailma meelelahutuse valdkonnas. MBGW suunab oma pilgu superstaaride poole: kinomaailma staaride, pop-ikoonide ja supermodellide poole. Meie eesmärk on leida just seda «ainsat» kaunist naist, kes hakkab MBGW rahvusvahelisel tasemel esindama ning kelle edu eeskuju, hoolitsetud välimus, füüsiline ilu ja enesekindlus hakkavad teisi noori naisi vaimustama.»

Projekt Most Beautiful Girl in the World Dubais / Destate Media

Üle kogu maailma valitud kaunitaride seas Dubaisse jõudis Miss Estonia ja produktsioonifirma Magic Monday Production omanik Ireni Erbi, et võtta üritusest osa ja võistelda uute võimaluste ning maailma kõige ilusama neiu tiitli eest.

President Suzzie O’Deniyi ja tegevdirektor Yousif Naeemat: «See ei ole ime, et Most Beautiful Girl in the World on saanud tuntuks kui platvorm, kus kõige silmapaistvamad neiud avastavad oma täieliku potentsiaali põnevas moe, show ja äri maailmas. Meil on hea meel, et rahvusvaheline finaal toimub just Dubais - see on kaunis linn, mis on täis ilusaid inimesi ja meie oleme kindlad, et kõik osalejad saavad unustamatu kogemust.»

