Eesti Laulu eel-show eest vastutab Eesti parim DJ Andres Puusepp

«Mul on hea meel, et saan Saku Suurhallis tuhandete inimeste meeled enne saate algust õigesse konditsiooni viia. Luban, et show tuleb korralik ning mu DJ-puldist kõlab vaid parim muusika,» kommenteeris Andres Puusepp.

Peaproovi vaatama ja kuulama tulevad inimesed ei pea samuti muretsema – ka päevasele kontserdile eelneb soojenduspidu.

Eesti Laul 2017 finaal toimub sel laupäeval, 4. märtsil Saku Suurhallis. Eesti Laul 2017 finaali otsesaade algab ETVs ja Elu24s laupäeval kell 19.30.