Andrus Vaarik oma kõnedefektist: ime, et mind lavakasse sisse võeti!

«Ega seda puuet võimendada ei tasu. Ta on muidugi puue. See on ime, praegu mind küll sellise r-iga sisse ei võetaks. Ime, et mind sisse võeti lavakasse,» tõdes Vaarik saates «Prillitoos», vahendab Menu.

Mees lisas, et peab elu enda jaoks suurimaks meelelahutusvormiks ning on õnnelik, et sinna hulka kuulub näitlemine.