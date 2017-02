Vau! Emma Watson tegi midagi ebaharilikku ja poseeris palja ülakehaga

Filmide «Harry Potter» ja «Kaunitar ja koletis» staar ei tegele tavaliselt enesepaljastamisega ning hoiab ka kõmumeedia ees madalat profiili.

Ajakirja Vanity Fair fotosessioon tundus Emmale siiski piisavalt maitsekas, et veidi rohkem ihu paljastada.

Emma rääkis ajakirjale antud intervjuus ka oma eraelust ja sellest, miks ta kunagi fännidega pilte ei tee.

«Ma tahan olla järjepidev. Ma ei saa rääkida mingis intervjuus oma poiss-sõbrast ja siis eeldada, et paparatsod ei tee must pilti, kui ma oma kodu juures kõnnin. Mõlemat ei saa. Olen märganud, et Hollywoodis seotakse su elukaaslane sageli filmi promoga ja temast saab osa sellest etteastest ja tsirkusest. Ma ei tahaks, et mu kallim tunneks, et ta on osa mingist showst või näitemängust,» seletas Emma.

Emma sõnul ei tee ta fännidega pilte, sest siis puuduks tal eraelu täielikult: «Kui keegi teeb must pildi ja postitab selle, siis nad on kahe sekundiga loonud väga täpse märgendi sellest, kus ma kümne meetri raadiuses asun. Kõik näevad siis, mida ma kannan ja kellega olen. Ma ei lihtsalt ei saa sellist jälitamisinfot välja jagada.»

