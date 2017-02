Marilyn Kerro soovitus üksikutele: jäta oma otsingud ja leia enesekindlus

Kerro rääkis TV3 saates «Kuidas kukeaastal õnn majja tuua», et see ainus ja õige on meile niikuinii kõrgemalt poolt ette määratud.

«Kui sa otsid, siis sa kunagi ei leia. Sest siis sa oled juba krampis ja hoiad oma energiat kinni. Kõik tuleb, kui sa oled juba lahti lasknud. Inimesed peavad õppima lahti laskma ja elama selles hetkes. Nii kui sa hakkad istuma, ette kujutama, ootama... Ta ei tule,» seletas Kerro.

«Meie teine pool ei jää tulemata, ta tuleb täpselt sellel ajal, kui sealtpoolt öeldakse, et nüüd on õige aeg. Isegi, kui see moment tundub, et okei, ma olen üksik, mul on elu läbi... Eriti paljud naisterahvad mõtlevad selle peale, et olen nüüd sellises vanuses ja mul ei ole seda ja seda. Kõrgemad jõud näevad rohkem ette kui meie. Meie näeme võibolla 20 meetrit ette, aga nemad näevad 120 ette. Ja pärast, kui sa vaatad tagasi, näed täpselt, miks seda oli vaja. Tuleb õppida ja elada selles momendis, sest kui sa ei hinda seda, mis on selles momendis, sa kaotad ära sellegi, mis on praegu su ümber,» rääkis Kerro.

«Need, kes on üksikud - jäta oma otsingud ja leia enesekindlus. Kukk on tegelikult suhteliselt üksik. Kui need naisterahvad ja meesterahvad õpivad elama täiel määral iseendale, tulebki see õige partner juurde. Sa tõmbad oma enesekindlusega inimese ligi. Kui sa ei armasta iseennast, ei saa sind keegi teine armastada. Seda peaks õppima sel aastal,» lisas ta.