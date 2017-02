Intervjuu Mick Pedajaga: olen võtnud eesmärgiks teha nii palju muusikat, kui mu seest tuleb

Mick, millised olid sinu emotsioonid ning mõtted, kui kuulsid EMA tulemustest?

Emotsioone oli palju ja korraga, kõik olid positiivsed.

Kas oled terve oma elu olnud muusikaga ümbritsetud või kuidas sa selle maailma enda jaoks avastasid?

Olen võtnud otsuse ja eesmärgi teha nii palju muusikat, kui mu seest tuleb. Viimasel ajal olen aru saanud, et muusika vastu kirg aina kasvab. Eks loomingut on jäänud palju sisse või mattunud maha, aga praegu on hea aeg, et pühenduda erinevatele projektidele, eriti sooloprojektile.

On sinu muusikal ka mingi sõnum või ülekutse, mida edasi tahad anda? Kas pead meeles ja järgid muusikat luues ka mingeid eeskujusid, teooriaid või loitse?

Usun inspiratsiooni ja muusikat ennast. Mida rohkem kuulan erinevat loomingut, seda rohkem hakkab tekkima taju muusika sisusse kui olemusse, millessegi elavasse. Sama on mu enda loominguga, tajun aina rohkem, kuhu minna.

Olen tähele pannud, et istudes süntesaatori või kitarri taga ilma mitte midagi mõtlemata, lasta tulla sel, mis tuleb, sünnivad tihtipeale just need «õiged» lood, mis panevad ka endal südame rinnus tugevamini põksuma. Muusikal on suur jõud.

Milline on sinu jaoks hea muusika ja mida hindad inimeste juures?

Minu jaoks on hea muusika see, mis puudutab. Kõige enam läheb mulle korda autorite endi kirjutatud ja esitatud looming. Olen õnnelik, et minu sõpruskonna muusikamaitse on sarnane, kuid mitte kunagi täielikult sama. Inimesena kasvamisel on oluline aktsepteerida hinnanguid andmata teiste arvamusi, kõigest saab midagi kaasa võtta.

Olid nomineeritud ka kui aasta meesartist, tuli see sulle üllatusena?

Nominatsioon tuli üllatusena, ikka üllatusena. Eks see võistlus/konkursi moment on alati veidi tobe, keegi «võidab», keegi «kaotab». Hingeelus võidavad kõik, võidab muusika.

Mis või kes andis plaadi tegemiseks inspiratsiooni, kust leiad sõnad ja viisijupid, mis saavad kokku muusikaks?

Elu ja erinevad kogemused, loodus ning muusika andsid inspiratsiooni, ka plaadi produtsendid Raul Ojamaa ja Kostja Tsõbulevski.

Oled tuntud enda kätega tehtavate märkide poolest, kust see tulnud on ja mida tähendab?

Aasta tagasi näitasin tihedalt kolmnurkset kompassi kujutavat märki, mis tähendab: «leidke oma elutee, rada». Meil on valik minna ükskõik kuhu suunas. Me ise oleme otsustajad. Samuti näitan kontsertidel kätega palve sümbolit, mis tähendab sügavat tänu publiku vastu.

Sinu plaadilt leiab laule nii eesti kui ka inglise keeles, millest selline otsus?

Otsustasin minna seda teed ja lasta välja endast muusikat, mis parasjagu seest tuleb. Paljud lood sünnivad lihtsalt tundmatus keeles jämmides. Tavaliselt kirjutan sõnad peale viisiidee tekkimist. Ka instrumentaalmuusikaga saab anda edasi emotsiooni, sõnu pole vajagi. Musitseerides on iga instrumendiga suhe erinev.

Raplamaa on silma paistnud enda andekate inimeste, just muusikute poolest. Miks see sinu arvates nii on?