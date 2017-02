Austraalia ärimees soovitab meestel hakata seelikut kandma

Aichholzer uuris oma sõpradelt, et mida nemad arvavad seelikute kandmisest ja suur osa neist sõnas, et nad on tüdinenud meeste konservatiivsest ja liiga tumedatoonilisest riietusest, edastab news.com.au.

«Olen tüdinenud, et pean tööl kogu aeg ülikonda kandma, vaheldust tooks see, kui vahel kannaksin viigipükste asemel seelikut,» teatas üks sõpradest.

Seelikus mees / STEVE ULLATHORNE/STEVE ULLATHORNE/ArenaPAL/Scanpix

Austraallase sõnul on läänemaailmas lisaks šotlastele mehi, kes julgevad näiteks muusikafestivalidele seelikus ilmuda ja need mehed ei ole hipid, vaid igapäevaelus ärimehed, diplomaadid, arstid ja teiste ametite esindajad.

Seelikus šotlane / Panther Media/Scanpix

Meesoost moeloojate sõnul saaks meestele teha «mehelikke» seelikuid, mille põhilõige pärineb šoti kildist. Näiteks teksariidest seelikuid töömeestele, kes vajavad palju taskuid, et vajalikke vidinaid mahutada.

Sellist «tööseelikut» saab vajadusel kildi peale tõmmata, et kilti mitte määrida.

Seelikus šotlane / Fraser Aitchison/Mercury Press/Caters News Agency/Scanpix

Aichholzer elas 1990. aastatel Hawaiil, kus põliselanikest mehed kannavad ümber keha mässitavaid seelikuid saronge ja sealt sai algus ta huvi meeste seelikute vastu. Mehed kannavad seelikuid ka Fidžil, Tongal ja Indias.

Siis uuris ta riietumise ajalugu, mis näitas, et Vana-Kreekas ja Vana-Roomas kandsid mehed tuunikat, Vana-Egiptuses ümber keha mässitud kangast.

Russell Crowe filmis «Gladiaator» / Kuvatõmmis/Youtube

Vana-Kreeka vaasijoonistus / Panther Media/Scanpix

Vana-Egiptuse rõivad / Panther Media/Scanpix

Austraalia moajaloolase Peter McNeili teatel on mehi sajandeid seostatud pükstega, kuna pükse peetakse praktiliseks ja meeste anatoomia tõttu neile sobivamaks kui seelikut, kuid tänapäeva võrdõiguslikkuse ja hipsterite maailmas on see pilt muutuma hakanud.

Ta lisas, et juba 1980. aastatel astusid mitmed kuulsad mehed, näiteks Boy George ja Marilyn Manson, avalikkuse ette seelikutes, kuid siis peeti seda staaride ekstravagantsuseks.

«Tänapäeva lääne mehed ei võta veel seelikut omaks, kui just tegemist ei ole šoti seelikuga, sest kardetakse näida mittemehelik. Tegemist on sotsiaalfoobiaga, sest pikad püksid on olnud sajandeid osa lääne kultuurist, kuid need ei ole siiski viide maskuliinsusele, sest ka naised kannavad pikki pükse,» selgitas kostüümiajaloolane.

Austraalia moelooja Sam Fisher on üks esimesi mehi, kes regulaarselt kannab seelikuid ja tahab neid varsti hakata masstootma kaubamärgi tanner+teague all.

Ta seelikuhuvi ulatub tagasi 2003. aastasse, mil ta disainis enda esimese seeliku, mis oli pikk ja sirgelõikeline. Komplekti kuulus ka seelikukangast vest.

Kui Austraalias, Hawaiil ja Fidžil on soe kliima, kus meeste seeliku kandmine on loogiline, siis jahedama kliimaga maades eelistavad mehed jahedal ajal kindlasti pükse, kuna nii on soojem.