Tšeki, kuidas õnnitleb sünnipäeva puhul räppar AROPit tema kallim!

«Tere hommikust, on mu parima sõbra sünnipäev! 28! Ei oska sõnadesse panna kui kallis sa mulle oled! Nii blessed et oled mu parim sõber JA mu peiks. Paned mind tundma alati kõige naljakama ja ilusamana. Sa oled NIII suure südamega ja paned mind alati naerma kui ma mossitan ja handled kõik mu 1716289292 tuju päevas ära ja armastad ikka lil ol’ me’d and thats why I LOVE U. HAPPY BDAY!»

Just sedasi õnnitles Suurt Papat, kes oma uueks esinejanimeks võttis a.r.o.p, tema kallim Jaanika.

Palju õnne AROPile ka Elu24 poolt!