APPI! Kes viis Karoli Hindriksi presidendi vastuvõtule?

«Üritus algas kell kuus, aga ma sain meigiaja alles kella viieks. Kõik külalised pidid aga kohal olema enne presidendi saabumist, 15 minutit enne kuut,» kirjeldab naine õhtut. Kui ta aga meigitoolist tõusis ja välja läks, et abikaasa autosse istuda, siis mida polnud, seda polnud. Mees ootas teda valel aadressil. «Lumetorm, kiilasjää, suurepärane kombo tikk-kontsade jaoks,» lõi naine ahastusest käsi kokku.

Naine sai aru, et mees talle enam uuesti järele ei jõua, sest kell oli seitseteist minutit enne kuut. Karoli nägi lähenemas paarikest, kellele ta kiirelt oma loo ära rääkis ja palus, et nad ta Estoniasse toimetaksid. «Jõudsime punasele vaibale paar minutit enne presidenti, kes õnneks jäi hiljaks.»

Nüüd tunnistabki Hindriks, et oli olukorrast nii närvis, et unustas oma heategija nimegi küsida.

«Kui keegi teab kedagi, kelle sõber võis Magasini tänavale kellelegi külla minna ja mind hädast välja aitas ning presidendi vastuvõtule viis, siis palun andke märku. Ma tahaks neid tänada, et nad meie õhtu päästsid,» kirjutab naine oma postituses.

Kas sulle on sõber juba rääkinud, kuidas linalaka Magasini tänavalt peale võttis ja tuhatnelja läbi linna sõitis? Kui oled seda lugu kuulnud, siis jaga seda temaga ja ütle, et Karoli otsib teda taga, et abiandjat väärikalt premeerida...