Legendaarne punkbänd J.M.K.E vallutab Tallinna rokiklubi!

J.M.K.E. on nimi, mida teab ning tunneb iga tõeline pungimuusika sõber.

Eelmisel aastal oma kolmanda aastakümne täitumist tähistanud legendaarne kooslus paneb Tallinna uusima rokiklubi helisüsteemi proovile juba sellel neljapäeval Villu Tamme ja hullumeelsete kamraadide toel ürituse «Märtsipunk» raames.

Märtsikuu kuulub naistele!

Selle tähistamiseks toimub F.U.B.A.R rokiklubis lausa 2 kontserti. 8. märtsil on kõik huvilised oodatud naistele pühendatud tasuta akustilisele bluus-rokk kontserdile. Laval on Mad Harley, Allan Sermann & Björn Norralt.

10. märtsil toimuv üritus «Girls Bite Back» ehk tõlkes «Tüdrukud hammustavad vastu» toob publikuni kolm naisvokaalidega metal bändi. F.U.B.A.R lava vallutavad kohalikud staarid Emphasis ja First Priority ning The Drowned Soomest.

Rokiklubi F.U.B.A.R. kostitab märtsikuus enda fännihorde täpselt 50 bändiga Eestist, Venemaalt, Soomest ja Saksamaalt. Kõige kaugem artist tuleb lausa Jaapanist. 19. märtsil tõusva päikese maalt pärit bänd Sana esitleb kvaliteetset j-rokki.

Märkimist väärt on ka see, et klubi lavale jõuab märtsikuu jooksul lausa viis bändi Venemaalt. Kuulsamatest on folk metal kooslus Woodscream. Lisaks ülalmainitutele on märtsikuus oodata veel mitmeid väga häid üritusi, kava on jälgimiseks üleval klubi facebook’i lehel. Kõik alternatiivmuusika huvilised on oodatud!