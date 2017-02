Dildo-Olga lööb laineid ka välismaal

Seda pandi tähele nii Eestis kui välismaal, näiteks sotsiaalmeedialehekülg 9GAG teatas Temnikova pildi juures, et selle naise uus dildo on nii hea, et seda tuli presidendiballil näidata.

Eesti sotsiaalmeedias ristiti Olga Temnikova ta ebatavalise ehte pärast Dildo-Olgaks ja oli neid kes küsisid, et kas see on uus moetrend, mis levib juba globaalselt.

«Dildo» kaelakee autoriks on tunnustatud ehtekunstnik Tanel Veenre.