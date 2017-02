Donald Trumpi sõnul tekkis Oscari-fiasko, kuna kõik mõtlevad kogu aeg temale

Trump andis eile intervjuu paremäärmuslikule leheküljele Breitbart, milles tõdes, et Oscari-gala fiasko põhjuseks on liigne tema isikule ja poliitikale mõtlemine, edastab metro.co.uk.

Näitlejad Warren Beatty ja Faye Dunaway olid saanud konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers töötajalt Brian Cullinanilt vale kaardi ja teatasid, et võidufilm on «La La Land», õigel kaardil oli kirjas, et selleks on «Moonlight». Viga sai siiski kiiresti parandatud ja Oscari mehikesed jõudsid õigetele inimestele.

Warren Beatty ja Faye Dunaway / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

«Oscari-gala tegelased on politiseerunud ja lohakaks muutunud, tegemis ei olnud väga glamuurse galaga. Olen olnud Oscar-galal ja sellel aastal puudus sealt midagi, mis on selles varem olnud, see on kurb. Olen teatud isikute seas väga ebapopulaarne, kuid nende viha on suunatud vales suunas,» teatas Trump intervjuus.

Samuti ei olnud Trump rahul gala õhtujuhi Jimmy Kimmeli huumoriga, mis oli suunatud talle.

Kimmel sõnas avamonoloogis, et ta on president Trumpi eest tänulik, öeldes seda irooniliselt.

Jimmy Kimmel / Chris Pizzello/AP/Scanpix

USAs on mitmed staarid, eelkõige Robert De Niro ja Meryl Streep, võtnud Trumpi poliitika vastu sõna ja on jätkuvalt ta avalikud vastased.