Kairit Tuhkaneni meiginipid: iga päev võib olla pulmapäev

"Kui teed endale meigipõhja, siis jälgi, et lisaks näonahale ühtlustad ka kõrvad, kaela ja dekoltee," jagas Kairit Tuhkanen, et ka need kohad tuleb katta jumestuskreemi ja puudriga.

"Investeeri naturaalset tooni lauvärvidesse, sest neid saab kasutada iga päev," soovitab naine teiseks.

Reet Härmat; Kairit Tuhkanen / Viktor Burkivski

"Üksi huulepulk ei asenda naeratust, kuid just naeratus on see, mis muudab meid alati kauniks," rääkis Nikina tuntud meigikunstnik, et iga naise kotis võiks olla ka huulepulk.

