Ennustusportaal: kana Maali ennustas täppi ning Eesti Laulu võidab Kerli

Triobeti ennustuste valdkonna juhi Anre Vooremaa sõnul on konkursi favoriidil tihedalt kannul Laura ja Koit looga „Verona“, kelle võidutõenäosus on 35%. „Kuigi analüüsi alusel koorub selgelt välja kaks favoriiti, kelle tõenäosused võiduks on teistest kordades kõrgemad, siis on oluline märkida, et sedalaadi meelelahutussündmuste puhul on alati võimalused suured, et favoriitide hulka murrab viimasel hetkel hoopis ootamatult nn must hobune, kes viib võidu koju. Tuleb vaieldamatult põnev finaalsaade,“ lisas Vooremaa.

Kerli loo võidukoefitsient Triobeti ennustusportaalis on 2,10, talle järgnevad Laura ja Koit koefitsiendiga 2,70. Kolmandal kohal on Ariadne märgatavalt kõrgema võidukoefitsiendiga – 10,50, mis tähendab, et juhul kui võidab „Feel me now“, korrutatakse panustajate summa 10,5-ga. Viimast kohta ennustatakse Daniel Levile, kelle võidukoefitsiendiks on koguni 50,00.

Otse "Ringvaate" stuudiosse kohale lennutatud kana Maali ennustas teisel katsel Eesti Laulu võitjaks naislauljat – sellega nõustub ka Triobet, kes on naislauljale arvutanud tugeva võidukoefitsiendi 1,50, segapaarile 2,60 ning meeslauljate madalaid šansse näitab koefitsient 9,50.

„Kui varasematel aastatel on ennustamise keeruliseks teinud fakt, et rahva ja žürii eelistused erinevad märgatavalt, siis selle aasta poolfinaalide põhjal võib öelda, et need kaks poolt on leidnud suurema üksmeele. Vaatamata sellele peab alati arvestama ennustamatuse faktoriga,“ sõnas Anre Vooremaa.

Taustaks niipalju, et Triobet ennustas õigesti ka eelmise aasta Eesti Laulu lõpliku esikolmiku.

Eesti Laul 2017 teine poolfinaal, Koit Toome ja Laura Põldvere / Erlend Štaub

Triobeti Eesti Laul 2017 finaali edetabel on järgmine:

1. „Spirit Animal“ / Kerli

2. „Verona“ / Koit ja Laura

3. „Feel Me Now“ / Ariadne

4. „This Love“ / Rasmus Rändvee

5. „In or Out“ / Elina Born

6. „Have You Now“ / Whogaux Karl-Kristjan feat. Maian

7. „Keep Running“ / Liis Lemsalu

8. „Slingshot“ / Lenna Kuurmaa

9. „Suur Loterii“ / Ivo Linna

10. „All I Need“ / Daniel Levi