Brian Cullinan on Oscari prohmaka peasüüdlane

Kohe teatas Ameerika filmiakadeemiaga koostööd tegev konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers (PwC), et nemad on prohmaka põhjustajad ja paluvad selle tõttu vabandust, edastab news.com. au.

Peasüüdlaseks on PwC töötaja Brian Cullinan, kes koos oma kolleegi Martha Ruiziga vastutas Oscari tseremoonial, et võitjate väljakuulutajad saaksid õiged kaardid.

Martha Ruiz ja Brian Cullinan / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Cullinan ja Ruiz olid Dolby teatris vaid need kaks inimest, kes võitjaid teadsid. Kummagi portfellis oli 24 kaarti, millel olid võitjate nimed.

Martha Ruiz (vasakul) ja Brian Cullinan portfellidega, milles olid oscari võitjate nimed / Mike Blake/Reuters/Scanpix

PwC juhtide teatel andis Brian Cullinan kulisside taga Warren Beattyle vale ümbriku ja selle tõttu teatasid Beatty ja temaga koos olnud Faye Dunaway vale filmi nime. Kuid viga sai selgeks ja parandati, kuigi sellega kaasnes segadus ja hämming.

Warren Beatty klaarimas Brian Cullinaniga apsakat / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Viga võis tekkida sellest, et Cullinani tähelepanu oli hajutatud, kuna ta saatis vahetult enne seda kui ta andis Beattyle ümbriku võidufilmi nimega naispeaosa Oscari saanud Emma Stone’ile Twitteris õnnitluse. Kui segadus tuli ilmsiks, kustustas Cullinan Stone’ile saadetud sõnumi.

«La La Landi» produtsent Jordan Horowitz sai kõige kiiremini aru, et ümbrike jagamise eest vastutavad isikud on teinud vea ja ta astus mikrofoni juurde teatades, et võidufilm ei ole «La La Land» ning tegemist ei ole naljaga.

Siis näitas ta tema kätte jõudnud kaarti, millel oli Ameerika filmiakadeemia hääletamisel välja valitud võidufilmi nimi «Moonlight».

2017. aasta parima filmis Oscari segadus hakkab selginema / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Kriitikute sõnul oleks võinud vale film saada parima filmi Oscari ja hiljem oleks seda suurt prohmakat olnud väga keeruline lahendada, kuid õnneks saabus lahendus siiski tseremoonia käigus.

«La La Landi» tegijate ja näitlejate jaoks oli see suur pettumus, sest nad olid juba laval ja arvasid, et see on nende suur hetk.

USA meedia ja Ameerika filmiakadeemia kiitsid produtsent Horowitzi, et ta tulise olukorra viisakalt lahendas.

«Saime kuus Oscarit. «La La Land» on kassahitt, mis on nii kriitikute kui publiku lemmik ja ma olen selle üle õnnelik,» teatas produtsent.

Võidufilmi «Moonlight» stsenarist ja režissöör Barry Jenkins kiitis samuti Horowitzi, kes andis talle kui tegelikule võitjale Oscari üle.