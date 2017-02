Eesti trummi ja bassi grupp annab välja uue kuuma tantsupõrandaid vallutava albumi

Värske album “Mirakuru” koosneb 12 loost, millest enamus on mõnusad tantsupõranda maiuspalad! Oma osa annavad ka versatiilsust lisavad artistid, kellega on koostööd tehtud üle maailma: nii Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt ning ka Saksamaalt.

Kauamängival on ööklubide tantsupõrandate tarbeks vajavat materjali, mis karjuvad energiast; on olemas veidi sügavamad lood, mille taustal saab igapäevaelu probleemidest mõtteid mõlgutada; on olemas ambivalentsed lood, mis sobivad kodus kuulamiseks, kui ka mõnel rahulikumal peol mängimiseks. Kõikide lugude žanriks on puhas trumm ja bass, vähem lööke minutis ei ole kui 172!

Albumi “Mirakuru” avaldab 1. märtsil Suurbritannia label Fat Tape Records, kes on lugusid välja andnud artistidelt nagu Feint, Keeno, Fox Stevenson, Veela, Salaryman ja teised. Lood ilmuvad nii digitaalses ning ka CD-formaadis ning on saadaval kõigis suuremates digitaalsetes muusikapoodides (iTunes, Beatport ja muud). Lisaks on oodata muusikavideosid ning release party’it, mis toimub Londonis. Lisainfo on saadaval Indivisioni Facebooki lehel.

Eelnevalt on Indivision võitnud ka Raadio 2 korraldatud trummi ja bassi galadel auhindu. Lugusid on mängitud suurtes rahvusvahelistes raadiotes, teiste seas kuulsas BBC Radio 1. Esinemisi on arvestatav hulk olnud välismaal, aidates Eesti elektroonilist muusikat promoda. Indivisioni muusikat toetavad erinevad trummi ja bassi superstaarid üle maailma: High Contrast, John B, Drumsound & Bassline Smith, DJ Grooverider, Netsky, Maduk, Ray Keith, London Elektricity ja paljud teised.