Bahama ujuvad sead kaotasid tõenäoliselt rummi tõttu elu

Ujuvatest sigadest seitsme surnukeha leiti Exuma Cayst, mille tõttu Bahama valitsus kehtestas loomade söötmise-jootmise keelu, edastab The Independent.

Bahama ujuvad sead / PIC BY MARK WINDER PHOTOGRAPHY //Caters News Agency/Scanpix

Ujuvate sigade ühe omaniku Wayde Nixoni sõnul anti elu kaotanud loomadele mingit sööki-jooki, mis neile ei sobinud ja mis neilt elu võttis.

«Meil oli siin ka valitsuse saadetud veterinaar, kes kõiki elusolevaid sigu uuris ja ravi määras. Olin uuringute juures ja me tegelesime sigadega kolm päeva. Bahamal on kuulsad sead olnud 30 aastat ja kunagi varem ei ole ükski siga toidu-joogi tõttu elu kaotanud. Seega tuleb nende vale toitmist takistada,» teatas Nixon.

Bahama kuulsad sead / /Caters News Agency/Scanpix

Kohalik lisas, et turistid ei arvesta kohalike tavadega ja teevad, mida tahavad. Nad võtavad randa kaasa ka alkoholi, õlut ja rummi, andes neid jooke sigadele. Samuti ratsutavad turistid sigade seljas.

Enamik sigadest, keda on umbes 15, on seni elus, kuigi esmalt arvati, et ellu jäänud sigu on vaid 7 -8. Need kuulsad sead naudivad meres ujumist ja melitavad kohale palju turiste.

Bahama kuulsad sead ja turistid / PIC BY MARK WINDER PHOTOGRAPHY //Caters News Agency/Scanpix

«See on kohutav õnnetus, kui need sead said midagi, mis oli nende jaoks mürgine. Ma tõesti ei saa aru, miks pidi keegi neid loomi kahjustama. Tean, et on meremehi, kes on üritanud meie sigu täis joota, nüüdne juhtum on samasugune. Nende sigade eest kantakse väga hästi hoolt ja haigestumine paistab kohe silma,» lausus Bahama loomakaitseühingu president Kim Aranha.

Bahama põllumajandus- ja merendusminister Alfred Gray sõnas, et turistidel on õigus jäädvustada ujuvaid sigu, kuid mitte meile midagi kahjulikku sööta.

Bahama turismiministeeriumi lehekülje teatel said turistid varem ujuvaid sigu vabalt sööta, kuid sigade surmajuhtumite tõttu kestestati söötmiskeeld.

Bahama võimude teatel on sigade surm negatiivne, kuid turistid on ikkagi oodatud sealsetele liivarandadele ja mereäärde.