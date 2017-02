Eestlased Filipiinidel! Maailma parim rand: kui 10 meetri kaugusel paneb rannaliival 50 venelast tina, siis on paradiisist asi kaugel

Lennujaamas tuli välja, et Filipiinid on piiriületamisel regioonis üks karmimaid riike, kontorllides, kas inimestel on olemas tagasisõidupilet. "Lennufirmasid huvitab tagasisõidupilet eeskätt seepärast, et läbi mingi arusaamatu bürokraatiamasina ussiemmi on mingil määral nemad vastutavad, et sa riigist lahkuksid. Seega on neile eeskätt oluline, et paistaksid välja piisavalt jõukas ja lahkumist endale lubada saaksid."

Pok Ati-Atihan festivalil / TripiHipid/ Marlee

Narkopoliitika

"Ette oli teada ka muud karmused – täpsemalt narkopoliitika osas, mistõttu eelnevate seenetrippide pärast Laoses kodus olevad mamad muretsema panime. Riigis, kus diktatuuri poole liikuv president ja narkoparunitest politseiülemad palgamõrtsukate abil keskeltläbi päevas nelikümmend inimest maha notivad ohtrate süütute kaasosalistega, ei tule erilist isu mõttetult riskida. Kuidagi on neil ju vaja enda koostööpartnerid vaigistada, et probleeme vältida ja endal turvalisem kaubitseda oleks. Automaatidega tule avamine mõnes Manila linnaosas on sage nähtus. Iga suuremat tänavanurka Filipiinidel katavad suured “Ei narkootikumidele!” sildid. Liitrine San Miguel ja Red Horse maksavad 50-80 pesot, nii et pole hullu. Võib kolmandat silma kuu aega suletuna hoida küll," kirjutavad TripiHipid, et üks euro võrdub 50 pesoga.

Tripihipid Ati-Atihan festivalil / TripiHipid

“Parim” rand maailmas

"Suundusime 2016. aasta TripAdvisori number 1 randa maailmas – White Sand Beachile Boracay saarel, kus meil ilmaga eriti ei vedanud, aga veidike Päikest siiski nägime. Maailma parima ranna staatus on muidugi suuresti populaarsusvõistluse tulemus, sest peamiselt hiina ja venepaketituristidest ehk kõige ebameeldivamast risust kubisev White Sand Beach on megaturistlik ja väga rahvastatud," kirjutab Pok, et säravvalge liiva ja kristallselge veega on Boracayd tõepoolest õnnistatud, aga kui 10 meetri kaugusel paneb rannaliival 50 venelast tina, siis on paradiisist asi kaugel.

