Oscari-gala ämber: meenutati surnut, kuid kasutati elava inimese fotot

Parimaks filmiks kuulutati esmalt «La La Land», kuid siis ilmnes, et selleks on hoopis «Moonlight» ning viga hiljem parandati ja õiged inimesed said Oscari mehikesed, edastab news.com.au.

Vastutuse juhtunus võttis konsultatisoonifirma PricewaterhouseCoopers, mille teatel edastasid nemad parima filmi väljakuulutajatele vale ümbriku koos kaardiga, millel oli võidufilmi nimi. See firma vastutas ka Ameerika filmiakadeemia Oscari häälte lugemise eest.

Oscari-galal mälestatakse ka juba surnud inimesi, kes on ühel või teisel viisil filmitööstusega seotud.

Sel aastal menutati teiste seas australlannat Janet Pattersoni, kes oli kostüümikunstnik ja nüüdseks surnud. Ta tegi kostüümid näiteks filmidele «The Piano», «Peter Pan» ja «Far From the Madding Crowd».

Patterson ongi surnud, kuid Oscari-galal kasutati tema foto asemel Austraalia filmiprodutsendi Jan Chapmani fotot.

Oscari-gala viga: moekunstnik Janet Pattersoni asemel kasutati produtsent Jan Chapmani fotot / Kuvatõmmis/Youtube

«Oscari-galal mälestati minu head sõbrannat Janet Pattersoni, kuid kasutati minu fotot. See on väga solvav, sest olen elus ja töötan produtsendina,» teatas filmiprodutsent meediale.

Ameerika filmiakadeemia ei ole seda ämbrit kommenteerinud.

Kostüümikunstnik Janet Patterson sündis 12. augustil 1956 Sydneys Austraalias ja suri 21. oktoobril 2016 samas.