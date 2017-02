Nõiad koos Lana Del Reyga kasutavad võlujõudu, et Trump «troonilt tõugata»

Esimene nõiaseanss leidis aset 24. veebruari keskööl USA idaranniku aja järgi, järgmised Trumpi needuse alla panemise seansid on 26. märtsil, 24. aprillil ja 23. mail, edastab Daily Mail.

Seansil osalenud kasutasid küünalt, millele oli kirjutatud Trumpi nimi ja nad lugesid Trumpi mõjutavat loitsu, et «see mees ei saaks enam mitte kellelegi halba teha».

Donald Trump / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Nõiad kutsusid sotsiaalmeedias üles kõiki, kes soovivad Trumpi-vastaste seanssides osaleda, teha seda sealt, kus nad parasjagu on. Sotsiaalmeedias andsid oma kaugosalemisest teada mitmed nõiad, wiccanid, šamaanid, voodoomeistrid, okultistid, maavaimude kummardajad ja teised.

Nõidade sõnul on rituaali jaoks vaja Trumpi fotot, oranži värvi küünalt, taro kaarte ning kausse vee ja soolaga. Küünlale tuleb kirjutada nõelaga Trumpi nimi. Veel on vaja valget küünalt ja kaussi liivaga ning sulge ning need tuleb samuti Trumpi pildi juurde asetada, kuid kaugemale.

Esmalt mainitud asjad tuleb paigutada Trumpi foto ümber, siis istuvad nõiad ringi ja hakkavad laulma Trumpi ja ta lähimate kaaslaste pihta suunatud loitse. Lisaks tuleb kujutada, kuidas Trump muutub oranži ja valge küünla leegis tolmuks ja kaob olematusse.

Pärast rituaali peavad nõiad ja ka teised selles osalenud end puhastama ja maandama, et neile Trumpist midagi külge ei jääks.

Nõidadele on abiks laulja Lana Del Rey, kes reklaamib Trumpi vastaseid nõiaseansse sotsiaalmeedias ja osaleb neil ka ise, tehes seda oma koduse altari juures.

Samas on ka neid nõidu, kes hoiatasid, et Trumpi vastaste loitsude lauljad liiga kaugele ei läheks ning Trumpi asemel ennast ja kõrvalseisjaid ei vigastaks, sest kui seda ei tehta armastusest lähtudes, siis see pöördub nende vastu.

President Trump ei ole seni nõidade poolt tema vastu suunatavaid rünnakuid ja needmisi kommenteerinud.

Ajaloost on teada, et keskajal kasutasid mitmed valitsejad võlurite ja nõidade abi, et vaenlastele kätte maksta ja neid kahjustada. Ei ole teada, kas peale pandud needuse ja musta maagia kasutamine ka õnnestus.