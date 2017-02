Elu24 live! Hanf Kung: ainult äbarik läheb nõrgematele kallale

Räpipundi Hanf Kung liige Azma rääkis, et kui president oma vastuvõtule kutsuks, viskaksid nad talle käppa meeleldi, vatsuvõttu ennast aga telerist aega vaadata tavaliselt ei ole. «Mul ei ole kodus televiisorit,» teatas Azma, et bändiliikmed liiguvad hästi palju ringi ja poleks aega maha istuda midagi sellist vaatama.

«Kui aega on, siis naudime seda, et me ei pea mitte midagi tegema.»

Sama tõdes ka Elu24 peatoimetaja Anu Saagim, et täna ei huvitaks teda vastuvõtu vaatamine nii palju kui varasematel aastatel. «Olen aastaid unistanud, et saaks jalad vabariigi aastapäeval kodus seinale visata,» lisas Saagim, et asi on värskust kaotamas. «See ei ole enam värske, päevakajaline,» lisas Saagim, et tegelikult ei lähe talle see enam korda.

Autoriõhtu restoranis Kolhethi: räpipunt Hanf Kung / Meisi Volt

Eestis elamisega rahul? «Ma ju armastan seda maad. Vahepeal on võib-olla riigiga nats probleeme,» rääkis Azma, et talle väga eestimaa meeldib ning ei saaks sellest kaua eemal olla. «Eesti on Eesti ja sellest teist kohta ei ole olemas.» Vahel küll tuleb ette, et riik või politsei tahab midagi, aga siis elavad räpparid frustratsiooni loomingusse välja.

«Me kõik sünnime puhtalt lehelt. Eks keskkond vormib meist need, kes me oleme,» rääkis Azma, et inimesed võiks mõelda, miks asjad on nii läinud.

Miks pannakse räpparid samasse punti kriminaalidega?

«Asi on pigem selles, et me oleme avatud mõtlemisega,» rääkis Hanf Kung, et võimuorganid ja nööritõmbajad ei taha, et inimesed oleks avatud mõtlemisega ja saaks aru, mis tegelikult maailmas toimub. Teistmoodi mõtlejaid kiputakse tihti kriminaalidega võrdlema.

Oma riimides paneb Hanf Kung rõhku sellele, et öelda, mis tegelikult toimub, mitte roppustele. «Lapsed on tihti just need, kes ei võta sõnu sõnasõnalt. Nad on palju targemad kui me arvame,» tõdes Azma, et pigem kipuvad asju sõnasõnalt võtma just täiskasvanud.

Kui räpparid tänaval vastu tulevad, siis neid kartma ei pea: «Ainult äbarik läheb nõrgematele kallale,» kostavad muusikud, et nemad ise ei ründa kedagi, aga astuvad vastu tugevatele, kes neid norima tulevad.

Vaata videost, kuidas räpparid esitasid lugu «Plekksüda»!