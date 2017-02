Elu24 eksklusiiv! Räpipunt 5Miinust: Eestist on puudu munadega naisartist

5Miinust leiab, et Eestist on puudu türklased ja kebab. «Ma arvan, et kui sa saad head kebabi, siis see just vähendab võõrviha,» leiab üks räpparitest.

«Üks munadega naisartist on puudu. Meil on kõik hästi pehmed naislauljad,» leiab teine, et Eesti vajaks meie oma Rihannat. «Ma tahan, et Elina Born teeks lõpuks midagi huvitavat!»

Puudu on muusikute meelest ka positiivsusest ja tänavatel klaveritest.

Pilk peale!