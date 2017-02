Oscari segaduse eest võttis vastutuse konsultatsioonifirma

Parima filmi teatavaks tegijateks olid Faye Dunaway ja Warren Beatty, kes sõnasid, et Oscar läheb «La La Landile», kuid siis sekkus produtsent Jordon Horowitz, kes näitas kaarti, kus oli kirjas «Moonlight», edastab AFP.

Produtsent Jordon Horowitz näitamas kaarti, millel on parimaks filmiks märgitud «Moonlight» / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Nüüd teatas konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers (PwC), et nemad on süüdi selles, et võidufilmi väljakuulutajad Faye Dunaway ja Warren Beatty said vale ümbriku ja kaardi.

Warren Beatty ja õhtujuht Jimmy Kimmel klaarimas segadust / Chris Pizzello/AP/Scanpix

«Palume sügavalt vabandust filmi «Moonlight» ja «La La Land» tegijatelt, Warren Beattylt, Faye Dunawayl, Oscari-gala osaliselt ja televaatajatelt, et selline eksimus otse-eetris aset leidis. Parima filmi väljakuulutajaid said vale ümbriku ja sellest ka eksitus, kuid viga parandati kohe, kui see ilmsiks sai,» teatas konsultatsioonifirma.

«La La Landi» tegijad olid juba Oscarid kätte saanud ja alustasid tänukõnega, kui neid katkestati ja teatati, et parim film on tegelikult «Moonlight».

Filmi «Moonlight» stsenarist ja režissöör Barry Jenkins / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

PwC kohaselt nad uurivad, kuidas see eksitus juhtuda sai ja kes selle eest vastutab.

Lisaks kiideti asjaosalisi, kes väärikalt keerulise olukorraga hakkama said.

Filmi «Moonlight» tegijad ja näitlejad / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix