Pildid ja video: Oscari-galale pääses bussitäis turiste

Kimmel lausus Oscarite jagamisel kohal olnud staaridele, et varsti sisenevad turistid, kes saavad oma silmaga näha Dolby teatrit ja kõiki, kes seal on, edastab news.com.au.

«Selgitasin neile, et nad saavad siin näha erilist kostüümide ja õhtukleitide esitlemist. Kui nad saabuvad, siis on nad otse-eestris ja me üllatame neid, eks?,» lausus Kimmel kohalolnud staaridele.

Turistid Oscari-galal / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Salakaamerad näitasid, kuidas turistid liikusid koridori mööda saali poole ning ei teadnud, mis neid ees ootab.

«Kulutasime mitu nädalat ja tuhandeid dollareid, nuputamaks välja, kuidas seda teha ja inimesi üllatada. Kui te olete hästi vaikselt ja liikumatult, võivad nad arvata, et tegemist on teie vahakujudega,» lisas Kimmel enne turistide saabumist.

Selikeppide varustatud ja sportlikes riietes turistide jaoks oli suureks üllatuseks, kui nad leidsid eest Oscari-gala ja sadu pidulikke rõivaid kandvaid staare.

Turistid Oscari-galal / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

«Tere tulemast Dolby teatrisse, tegemist on Ameerika filmiakadeemia auhindade Oscarite jagamisega ja see leiab aset praegu. Teen teile ringkäigu, näiteks see seal on Nicole Kidman, seal kaugemal aga Octavia Spencer. See aga «La La Landi» Ryan Gosling. Ta on väga nägus, vaadake ta silmadesse,» lausus õhtujuht humoorikalt.

Turistid Oscari-galal / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Kui kaks turisti teatasid, et ta hakkavad abielluma, pani Denzel Washington nad paari, Jennifer Aniston aga andis pulmakingiks oma päikeseprillid.

Turistid Oscari-galal / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Turistidele avanes võimalus teha koos staaridega selfisid. Enesepilte saadi ka parimaks filmiks kuulutayud linateose «Moonlight» staari Mareshala Aliga, kelle jaoks oli see läbimurderoll.

Lisaks suudlesid mehed naisstaaride käsi, naised aga kätlesid kuulsustega.

Tegemist oli Kimmeli poolt ajaloolise sammuga, sest varem ei ole turiste ega teisi asjasse mittepuutuvaid isikuid Oscari galale lubatud.Samuti on terroriohu tõttu selle sündmuse julgeolekumeetmeid varasemaga võrreldes tugevdatud.

Turistid Oscari-galal / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Oscari-gala veel üks üllatus oli parima filmi valesti väljakuulutamine, sest esmalt teatati, et selleks on «La La Land», kuid tegelikult oli «Moonlight».