Elu24 Live/ külla tuleb Eesti Laul 2017 finalist Karl-Kristjan, Whogaux ja Maian

«Have You Now» on lugu keelatud armastusest. «Mis kunagi on olnud väga-väga hea ja tahaks, et see uuesti jääks kestma,» kirjeldab Karl-Kristjan laulu.

Maian selgitab, et kuna lugu sündis kolme inimese ehk Karl-Kristjan Kingi, Hugo Martin Maasika ja tema enda koostöös, panid kõik autorid sinna veidi ennast sisse. «See algas nii, et oli mingi kindel fraas, mis väga hästi sobis sinna, siis kulmineerus see järjest edasi,» meenutab Karl-Kristjan loomeprotsessi.

Karl-Kristjan, kes on paljudele tuttav bändidest Bedwetters, Outloudz ja Epordwerk, ütles, et Eesti Laulule jõudnud projekt on pigem sõprade omavaheline koostöö.

«Mul oli idee, mida ma kidra peal kaks-kolm nädalat ümisesin, ma mängisin seda Hugole, kes ütles, et hakkame kohe tegema,» kirjeldab muusik. «Lugu on tugev,» lisab ta ja rõhutab, et «Have You Now» ei sündinud tegelikult Eesti Laulule mõeldes. «Me teeme koos muusikat ja kui see on hea, siis me anname selle välja,» räägib Karl-Kristjan.

Eesti Laulul on noormees varem osalenud ansambliga Outloudz, kus jäädi Getter Jaani järel teiseks.

«Kindlasti Stig oli pettunud, eks me kõik olime sisimas pettunud. Võiks alati võita, aga seekord ei läinud niimoodi,» meenutab Karl-Kristjan.

16-aastane Maian Lomp on Eesti muusikamaastikul uus nimi, kes pole varem avalikkuse ees esinenud.

Eesti Laulu ees on Maianil väike ärevus: «Ma arvan, et inimesed, kes on isegi väga kaua sellel olnud, ei saa öelda, et nad ei pabista,» tõdeb lauljatar.

Loo autorid: Karl-Kristjan Kingi, Hugo Martin Maasikas, Maian Lomp

Sõnad:

It was not long ago when we sat by the phone

So many hours we wasted

I remember when you said

You would take me to places

Get lost on the way back home

We would sit by the railroad

Watch all the trains go

It felt like the time stood still

There was nobody else

Just you by my side, you by my side

I wanna have you now,

Please keep loving me until the break of dawn

Rising up, and I’ll get you even higher than I am

Bleeding hearts, so baby tell me now

That you’ll never let me go, I will never let you go oh

Never let you go

Let you go

Never let you go

Let you go

Am I missing the past

Cause I want this to last

Your heart is what I’d rather steal

The look in your eyes

The spark amplifies

I wanna hold you until the last sunrise

Lets lay on the beedsheets

I’ll listen your heartbeat

Still feels like the time stands still

There was nobody else

Just you by my side, you by my side

Kuidas lugu meeldib?