Kas Oscari-galal tehti pinge üleskruvimiseks meelega viga?

Kui «La La Landi» tegijad ja näitlejad olid juba laval ja valmis kõne pidama, teatas produtsent Jordan Horowitz, et tegelik võitja on «Moonlight» ja näitas kaarti, kus see kirjas oli ning siis tuli lavale selle filmi meeskond, mille tõttu segadus ja kaos suurenes, edastab foxnews.com.

Oscari-galal tekkis parima filmi väljakuulutamisel segadus / Chris Pizzello/AP

Warren Beatty, kes kuulutas parima filmi Oscari saajat koos Faye Dunawayga välja, võttis juhtunu eest vastutuse ja selgitas, et Dunaway käes oli parima näitlejanna Emma Stone’i nimega kaart, millel oli ka «La La Land», milles see näitlejanna peaosa mängis ning see ajas Duaway segadusse.

«Avasin ümbriku ja selles oli Emma Stone ja «La La Land», selle tõttu arvas Faye, et võidufilm on samuti «La La Land»,» lausus Beatty.

Faye Dunaway ja Warren Beatty / Chris Pizzello/AP/Scanpix

Oscari-gala õhtujuht Jimmy Kimmel üritas olukorda siluda ja naljaks pöörata, teatades et tema oleks kindlasti sellise vea teinud.

Samas lahvatas sotsiaalmeedias kohe spekulatsioon, et kas see viga tehti meelega, et pinget üles kruvida, sest favoriidiks peeti «La La Landi», mis sai 14 Oscari nominatsiooni ja paljud ootasid, et see saaks ka parima filmi Oscari.

«Moonlight» tegijad Jeremy Kleiner Adele Romanski ja Barry Jenkins / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Igatahes jääb Oscarite 89. gala alatiseks meelde vale võidufilmi väljakuulutamisega. Võimalik, et see oli meelega tehtud viga või reklaamtrikk, et tähelepanu saada ja ajalukku minna,» kommenteeriti sotsiaalmeedias.

Segadus Oscar-galal,Warren Beatty (vasakul) andmas Oscarit filmi «Moonlight» tegijatele / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Samas oli juba varem neid, kaasa arvatud Ameerika Filmiakadeemia žüriis olev Samuel Jackson, kelle sõnul on see muusikafilm kunagiste suurte muusikafilmide odav koopia ja ta suutis seda vaadata vaid 20 minutit.

Parimaks meespeaosatäitjaks nimetati Casey Afflek, kes tegi meeldejääva rolli filmis «Manchester by the Sea» ja parima naispeaosalise Oscari sai «La La Landi» Emma Stone.