Sinine lint sümboliseerib solidaarsust Ameerika Kodanikuvabaduste Liiduga (American Civil Liberties Union).

Tegemist on ACLU viimatise kampaaniaga «Stand with ACLU», millega nominente ja külalisi julgustatakse kandma sinist linti, et näidata üles toetust «õigustele ja kodanikuvabadustele, mis on Ühendriikides põhiseadusega garanteeritud kõigile».

Esimesena püüdis punasel vaibal sinise aksessuaariga pilku parima naiskõrvalosa Oscarile kandideeriv Ruth Negga.

Ruth Negga / Scanpix