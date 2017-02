«Troonide mängu» staar ja Briti pikim mees suri 36-aastaselt

Fingleton, kes kehastas «Troonide mängu» neljandas hooajas hiiglaste kuningat, suri laupäeval südamepuudulikkuse tagajärjel, kirjutab Mirror. Fingleton oli 231 sentimeetrit pikk ja 2007. aastal nimetati ta Briti pikimaks meheks.

Fingleton tegi kaasa ka sarjas «Doctor Who» ning filmis «X-Men: First Class».

Fingleton kasvas Durhami maakonnas, kuid ta kolis USAsse korvpallurikarjääri tegema, misjärel pöördus näitlemise poole.

«Ma püüan tähelepanu kõikjal, kuhu lähen, ning inimesed otsivad mind nähes oma kaamerad välja, kuid see ei häiri mind,» kommenteeris Fingleton oma märkimisväärset pikkust. «Ma pole oma pikkuse üle kunagi häbi tundnud ja mulle meeldib mu suurus. See on ainulaadne. Mul on palju häid sõpru ja tore perekond, nii et pikkus pole mulle kunagi ebakindlusi tekitanud.»