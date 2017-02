Täna öösel jagatakse Oscareid! Loe, kes kandideerivad

Dolby teatrimajas toimuvad suurejoonelist galat juhib koomik Jimmy Kimmel. Auhinnajagamine algab Eesti aja järgi kell pool neli öösel.

Auhindu annavad üle paljud tuntud staarid, näiteks Jennifer Aniston, Matt Damon, Ryan Gosling, Meryl Streep, Seth Rogen, Salma Hayek, Michael J. Fox, Leonardo DiCaprio, Jamie Dornan, Emma Stone, Dwayne «The Rock» Johnson ja Charlize Theron.

Muusikal «La La Land» on nomineeritud 14 kategoorias ja seega võib täna sündida rekord. Enim ühe filmi poolt teenitud Oscarite rekord on 11 ja sellega on seni hakkama saanud kolm filmi: «Titanic» (1997), «The Lord of the Rings: The Return of the King» (2003) ja «Ben-Hur» (1959).

NOMINENDID

Parim film

«Arrival» – Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder, David Linde

«Fences» – Scott Rudin, Denzel Washington, Todd Black

«Hacksaw Ridge» – Bill Mechanic, David Permut

«Hell or High Water» – Carla Hacken, Julie Yorn

«Hidden Figures» – Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams, Theodore Melfi

«La La Land» – Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt

«Lion» – Emile Sherman, Iain Canning, Angie Fielder

«Manchester by the Sea» – Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck, Kevin J. Walsh

«Moonlight» – Adele Romanski, Dede Gardner, Jeremy Kleiner

Parim režissöör

Denis Villeneuve, «Arrival»

Mel Gibson, «Hacksaw Ridge»

Damien Chazelle, «La La Land»

Kenneth Lonergan, «Manchester by the Sea»

Barry Jenkins, «Moonlight»

Parim meespeaosa

Casey Affleck, «Manchester by the Sea»

Andrew Garfield, «Hacksaw Ridge»

Ryan Gosling, «La La Land»

Viggo Mortensen, «Captain Fantastic»

Denzel Washington, «Fences»

Parim naispeaosa

Isabelle Huppert, «Elle»

Ruth Negga, «Loving»

Natalie Portman, «Jackie»

Emma Stone, «La La Land»

Meryl Streep, «Florence Foster Jenkins»

Parim meeskõrvalosa

Mahershala Ali, «Moonlight»

Jeff Bridges, «Hell or High Water»

Lucas Hedges, «Manchester by the Sea»

Dev Patel, «Lion»

Michael Shannon, «Nocturnal Animals»

Parim naiskõrvalosa

Viola Davis, «Fences»

Naomie Harris, «Moonlight»

Nicole Kidman, «Lion»

Octavia Spencer, «Hidden Figures»

Michelle Williams, «Manchester by the Sea»

Parim originaalkäsikiri

«Hell or High Water» – Taylor Sheridan

«La La Land» – Damien Chazelle

«The Lobster» – Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou

«Manchester by the Sea» – Kenneth Lonergan

«20th Century Women» – Mike Mills

Parim mugandatud käsikiri

«Arrival» – Eric Heisserer

«Fences» – August Wilson

«Hidden Figures» – Allison Schroeder, Theodore Melfi

«Lion» – Luke Davies

«Moonlight» – Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney

Parim animafilm

«Kubo and the Two Strings» – Travis Knight, Arianne Sutner

«Moana» – John Musker, Ron Clements, Osnat Shurer

«My Life as a Zucchini» – Claude Barras, Max Karli

«The Red Turtle» – Michaël Dudok de Wit, Toshio Suzuki

«Zootopia» – Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer

Parim võõrkeelne film