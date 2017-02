Kaja Kallas: Lennart Meri armastas väga magusat kohvi juua

Lapsepõlvemälestustest rääkides meenus poliitik Kaja Kallasele vahva seik koduse kohvilaua tagant, mil Lennart Merile sooja ergutavat jooki serveeriti, ning kuidas too siis agaralt endale suhkrut kohvi sisse kühveldama hakkas. «Üks lusikatäis teise järel. Mina mõtlesin, et nii, millal see suhkrumägi sealt kohvitassist välja hakkab paistma. Meri aga segas kohvi korralikult läbi ja jõi,» jutustas Kallas ja lisas, kuidas ta ise toona õudusega selle joogi maitse peale mõtles.

Samuti jutustati saatejuht Anuga (nais)poliitikute tõsiseltvõetavusest ning Kaja tõi välja õhkõhukese piiri lugupidamise ning mitte-tõsiseltvõetavuse vahel. «Ühelt poolt oled sa kollasesse meediasse sattudes inimestega ühenduses, sest rahvas loeb neid uudiseid. Samas peab olema ettevaatlik, millega ja kui palju sinna sattuda,» sõnas poliitik. Kaja tunnistas, et saadikutele on isegi Euroopa Parlamendi tasemel nõu antud, kuidas valijatega paremini ühenduses olla ning ühe punktina toodi välja isiklikud sotsiaalmeediapostitused. Liiga isiklikuks minemine aga vähendavat naispoliitiku tõsiseltvõetavust.