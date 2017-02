Lady Gaga gigasuur ööliblika tätoveering täies hiilguses

Nüüd on Gaga enda kehale lisanud aga veel ühe võimsa kunstiteose, mis on koha sisse võtnud tema seljal. Tegemist on ööliblikaga ning see katab pisikese lauljanna vaata, et terve selja. Esimest korda avalikustas Gaga uue kehakaunistuse nädal tagasi. Tegemist ei ole muidugi klassikalise ööliblikaga, vaid sellisega, kelle näo asemel ilutseb kolp. Vaata ise!

The Moth & Metallica ------->#ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica Ein Beitrag geteilt von xoxo, Joanne (@ladygaga) am 12. Feb 2017 um 14:51 Uhr