Jessica Alba avaldas jaapani filosoofia, mille järgi ta elab

Selleks, et näha keerulistel hetkedel teatud situatsioonides hoopis head ning õpetlikku, on Albat aidanud jaapani filosoofia nimega wabi-sabi. «Ma olen kahe jalaga maa peal ja enda ümber toimuvat jälgiv inimene. Elan sellise jaapani filosoofia järgi nagu wabi-sabi, mis õpetab hindama ning nägema head elu ebatäiustes».

Näitlejanna on ettevõtte Honest Company üks asutajatest, mis keskendub keemiavabade toodete arendamisele. Kahe lapse ema Alba tunnistab, et ta ei ole küll puukallistaja ning käib iga päev pesemas, kuid keskkond on tema jaoks sellegi poolest väga oluline. Wabi-sabi on õpetanud Jessicat aga tervitama kõike, mis tema suunas tuleb, isegi kui esialgu tundub, et tegemist on millegi ebameeldivaga rääkis naine Us Weekly'le antud intervjuus.