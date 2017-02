Mõned päevad tagasi läks ringlema foto, mis justkui näitaks, et noor Kanda superstaar Justin Bieber on püksi teinud. Rüüpas ju mees pildil ka nii meelalt mahla. Ärgem aga uskugem kõike, mida kirjutatakse. Bieber otsustas olukorda läbi Twitter selgust tuua.

Noormees kirjutab oma kontol järgmiselt: «Mulle kingiti lilled ja ma sõitsin autoga. Pööret tehes langes lillede vesi mulle «sinna» piirkonda. Kui see teid naerma ajas, on kõik korras».

Teinekord on põhjused taoliste piltide taga palju vähem kõmulised kui ehk keegi loodab. Kõnealust pilti näed siit.

