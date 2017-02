Khloe Kardashian jagab maailmaga romantilisi pilte puhkusest kallimaga

Paarike, kes on koos olnud kõigest viis kuud, näib olevat väga armunud. Puhkuselt postitatud pildi, millel on mõlemat näha ookeanivees, pealkirjastas Khloe kui «Minu armastus». Vaatamata sellele, et Khloe lahutus Lamar Odomist jõustus alles detsembris, ringlevad uue paari ümber kuulujutud justkui rõõmustaksid mõlemad osapooled juba ka kihlumise üle. Elame, näeme. Seniks aga naudime armunute kauneid puhkuspilte!

