Kanada peaministri Justin Trudeau pepu lööb Internetis laineid

Seekordne põhjus on aga väga üllatav! Pildi päritolu ei ole suudetud siiani täiesti kindlaks teha, kuid teadaolevalt on tegemist rahvakogunemisega, kus Trudeau kõnet peab. Ühel hetkel on peaminister heitnud seljast pintsaku ning end kõnepuldis vabamalt tundud. Sel hetkel klõpsati ka ringlusesse läinud foto, mis paljastab 45-aastase poliitiku väga treenitud kehavõlud. Heida lustakatele piltidele pilk peale!

Justin Trudeau's of a butt is the best thing to happen on Twitter today pic.twitter.com/0kKCQR4iQD — Kemal Atlay (@kemal_atlay) 23. Februar 2017

I made a quick reference guide for looking at Justin Trudeau pic.twitter.com/8EL8z2TRwO — PunchesBears ㅎ㉨ㅎ (@punchesbears) 22. Februar 2017

when u tell ur mom to go look at @JustinTrudeau 's butt pic.twitter.com/tE8EZrL9dm — Lauren Hagar (@hagar_hayy) 23. Februar 2017