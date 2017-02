Kas ball oli liiga igav? Taavi Rõivas liikus valitud seltskonnaga koju järelpeole

Riigikogu liige Taavi Rõivas sõnas Postimehele antud pidupäeva intervjuus, et sel aastal nemad Luisa Värgiga pikalt presidendiballil ei viibi. Põhjuseks tõi Rõivas kahekuuse poja, kes väga oma vanemate järele igatseb.

Vabariigi aastapäeva pidu Taavi Rõivase kodus / Toni Läänsalu

Koju Taavi ning Luisa suundusidki, kuid mitte kahekesi, vaid suure valitud seltskonnaga. Piltidelt on näha, et erapeole olid kutsutud saatejuht Mai Palling, laulja Karl-Erik Taukar, poliitik Keit Pentus-Rosimannus abikaasaga, teleprodutsent Kaupo Karelson, laulja Koit Toome, Chalice ja paljud teised. Piltidelt on näha ka ette valmistatud toitlustust.

Taavi Rõivase pere pesitseb hetkel Laidoneri villas, kuhu oma Nõmme kodu remondi tõttu ajutiselt kolitud on. Tegemist on 1930. aastal valminud 600-ruutmeetrise kahekorruselise majaga, kus on 14 tuba. Rõivas ütles Linnalehele, et rendib ajutiselt vaid osa Tallinna kesklinnas asuvast majast, teine osa on jätkuvalt selle omanike ja lähedaste kasutuses.

Kuula ka intervjuud, milles Taavi sõnab, et pikka pidu tal sel aastal ballil ei ole. Samuti ütles Rõivas, et ärgem olgem täna teineteise vastu õelad, kuid avaldas samas (heasoovlikult?) lootust, et Eesti praeguse valitsuse üle elab.