Ehtekunstnik Tanel Veenre presidendi kleidist: õudselt ilus!

«Need varrukad, see vorm... See oli tõsiselt muljetavaldav. See keskmine osa oli matt, siis see hele osa ja punane tikand seal peal,» ütles Veenre. «Ma vaatasin seda vormiesteedina ja... Õudselt ilus!»

Veenre on alati presidendi vastuvõtu kleidiralli suhtes veidi skeptiline olnud.

«Mingis mõttes võtab see pingeid maha, et millega ta nüüd tuleb ja millega üllatab. Selles mõttes hea lahendus. Ta ei mõjunud kuidagi «mullasena», vaid väga jõulise steitmendina,» kiitis Veenre.

Moekunstnik Aldo Järvsoo on aga täielikult rahvarõivaste usku ja tema arvates ongi vastuvõtul rahvariided kõige õigem valik. Vaata pikemalt Elu24 videost!