Heidy Purga: tänane õhtu tegi Eesti väga palju suuremaks

Purga sõnul olid presidendi kõne, kontsert ja muusika omavahel sümbioosis ning täiustasid teineteist.

«Ma jäin mõtlema, et me oleme laskunud klišeesse, kus me ütleme, et Eesti on väga väike. See on meie jaoks väga harjumuspäraseks muutunud. See tänane õhtu, see, mis laval toimus, tegi Eesti väga palju suuremaks,» märkis Purga.

«Sergo Varese etteastes ja presidendi kõnes viitasid nii mõnedki kohad sellele. Need on asjad, mis on meie jaoks nii harjumuspärased, et me ei pane neid enam igapäevaelus tähele ja ei näe selle olulisust,» lisas ta.

Purga, kes kandis vastuvõtul Karolin Kuusiku disainitud kleiti, avaldas ka lootust, et meedia põhitähelepanu läheb kleitidelt nendele põhjustele, miks vabariigi aastapäeva üldse tähistatakse.

