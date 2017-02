Anne Veski: pidupäeva kontserdid peaksid olema pidulikud, mitte nii muserdavad

«Kui sa oled kutsutud, siis sa tunned, et sind on vääriliselt hinnatud. Mina ei kuulu nende inimeste hulka, kes ei tahaks, et teda hinnataks,» rõõmustas Veski, et teda presidendiballile kutsuti.

Veski nõustus sotsiaalmeedias levinud kriitikaga, et vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert oli süngevõitu.

«Ma olen vaatajatega täiesti ühel meelel. Mina arvan, et pidupäeva kontserdid peaksid olema pidulikud, mitte nii muserdavad,» sõnas Veski.