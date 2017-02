Karl-Erik Taukar: mul tõusid ihukarvad püsti, kui president rääkis, mis toimub pühade ajal kodudes

Taukar märkis, et kõne oli vahetu ja selles polnud kantseliiti: «Nii, nagu oli mõeldud, oli ka öeldud. Vähemalt jäi selline mulje.»

«Mis seal salata - mul tõusid ihukarvad püsti, kui president rääkis sellest, mis toimub pühade ajal kodudes; mis toimub nendes kodudes, kus ei ole turvaline olla. See on see, mis jääb meelde,» tunnistas Taukar.

Taukar lisas, et kõne oli ka muus osas sisukas ja talle meeldis eriti see, millisena president näeb eestlust.

«President on vanad ja aegunud arusaamad jätnud minevikku ja ütleb täiesti veendunult, et iga inimene, kes tahab olla eestlane, võib selleks ka saada. See ei tähenda seda, et sul peab olema ees viiskümmend põlve Paide metsadest pärit esivanemaid, vaid kui sul on huvi meie kultuuri ja eestluse vastu, siis võib ükskõik kellest saada eestlane. See on minu arvates väga tore mõte,» ütles Taukar.