Nullist sajani: kuidas edenevad Elu Võimalus võitja Charlie ettevalmistused Eesti Lauluks?

Kuna 4. märts on täpselt nädala pärast, siis on tervel tiimil, kes Charlie liikmete Hele-Mai Mängeli ning Ross Linnamäega tegelevad, käed tööd täis. Tegime väikese põike Kultuurikatla stuudiosse, kus võiduloole «Rose Parade» viimast lihvi antakse ning stilistika kallal töötatakse.

Disainer ning stilist Gita Siimpoeg, kes duo lavalise väljanägemise eest vastutav on, ütleb, et teinekord on väljakujunenud artistidega isegi kergem töötada kui täitsa uute tulijatega. See-eest pakuvad Hele-Mai ning Ross talle aga põneva väljakutse. Märksõnad, milleni koos noortega jõuti on «lihtne, aga tabav». Lavakostüüm peab olema midagi sellist, millega ka tänavale minna julgeks. Lisaks ei tohi Hele-Maile jalga panna kontsakingi, olema peab võimalikult mugav. Laval soovivad Hele-Mai ning Ross olla need, kes nad päriselt on.

Kogu produktsioonilise käekäigu eest vastutab konkursi «Noortebänd» peakorraldaja Märt Truman, kes tunnistab, et Charlie sobib täpselt Elu Võimalus kampaania profiiliga. «See saab olema nende esimene suur tulemine ning veel sellisel laval. See tõesti on elu võimalus Charlie jaoks.» Tööd peab Märdi sõnul tegema veidi veel vokaaliga ning loosse rohkem värvi lisama.

Siin tulevadki noortele appi hääleseadja Andra Nurga ning helirežissöör Mikk Nurga. Nende ülesandeks on loost leida üles kõrvu jäävad kujundid neid võimendada. Samuti on plaan tuua loosse sisse mitmehäälsus, mis võidulugu veel enam rikastaks.

Charlie liikmed Hele-Mai ning Ross on suure töö eel elevil ning rõõmsad. Noored tunnistavad ühest suust, et inimesed, kellega nad ümbritsetud on muudavad ka nemad rahulikuks ning suur töö võib alata.

