Päev Eesti Laul 2017 finalistiga: millega tegeleb enne finaali Ivo Linna?

Hommikut alustas Ivo meigitoolis, kust tema tee viis edasi 9. märtsil eetrisse mineva saate «Sõidud Taukariga» võtetele. Nii uurisimegi Ivo käest, kes on elu jooksul käinud sadade telesaadete võtetel, milline on tema kõige kirkam mälestus seoses saadete salvestustega. Meeldejäävaimaks seigaks osutus 1968. aastal Ivo kõige esimene salvestus. Mis toona täpselt juhtus, kuuled videost!

Muu hulgas vestlesime Ivoga sammu pidamisest nooremate põlvkondadega ning nutistumisest. Laulja tunnistas, et tema nutiinimene ei ole ja suure tõenäosusega selleks ka kunagi ei saa: «Ma pigem helistan. Mulle meeldib kuulda inimese häälekõla, tunda emotsioone, kogeda naeru,» lausub legend.

Peale kasvavaid muusikuid nii Eesti kui ka välismaa kontekstis tuntud muusik samuti väga ei kuula. Kui, siis autoraadiost: «Ma arvan, et igaüks jääb oma muusikaliste eelistustega ikkagi nooruspõlve. Minu jaoks kõlab eriti ilusasti just 1950ndate lõpu ja 1960ndate muusika. Neid staarikesi kasvab praegu nii mühinal peale, et ma ei jõua kõigil isegi silma peal hoida.»

Päeva teises pooles ühinesime Ivoga küllaltki hilja, kuid see-eest ühel meeleolukal sündmusel. Seekordne Eesti Laulu finalist Linna ning Antti Kammiste andsid Tallinnas Nõmmel asuvas Hiiu Lounge'is vabariigi aastapäeva puhul ühise kontserdi. Rõõm oli tõdeda, et vanameistrit olid kuulama tulnud nii tema muusika ammused austajad kui ka palju noori, kes kõik ühiselt tuttavate viiside järgi jalga keerutasid.

4. märtsil looga «Suur loterii» Saku Suurhallis Eurovisioonile minemise eest võistlema hakkav Linna ütleb enne Hiiu Lounge'is lavale minekut, et tema puhul ei ole kindlasti tegemist staariga: «Ma olen täitsa tavaline mees ja väga rõõmus, et meid siiani esinema kutsutakse». Tuntuksolemist peab laulja toredaks, kuid tunnistab, et kunagi talle ei meeldinud, kui tänaval võõrad inimesed tervitasid või jutustama tulid. «Nüüd ma olen aru saanud, et see on meeldiv tähelepanu ja väga liigutav. Mis sest, et inimesed tänaval tagasi vaatavad! Ma vaatan ise ka, kui mõni tuntud näitleja mööda läheb. Jumala pärast, öelge tere, ma tahan ise ka teid tervitada,» sõnab mees julgustavalt.

Eestlaste südametesse pugenud muusik tunnistab, et tuntusega kaasnevad ka tagasilöögid, kuid kui soov lavale jõuda ja inimestega sel moel suhelda on suur, siis kasvab tahtejõud ning ka raskustest on ajaga kergem üle saada. Kõige olulisemaks peab Linna lauljaameti juures muidugi pidevat laulmist, mille läbi õpib muusik ennast tundma ja saabub ka mõistmine, et üle oma varju hüpata ei ole võimalik.

Ivo lõpetas päeva toreda soovitusega kõigile Eesti Laulu fännidele, mida kuuled allolevast videost.