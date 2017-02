Milline rõõm! Jennifer Lopez peab kaksikutest poja ning tütre üheksandat sünnipäeva

Sel puhul postitas uhke ema Jennifer Instagrami armsa fotokollaaži ning lisas juurde teksti:

«Emme ja Maximilian. Ma ei suuda uskuda, et see oli üheksa aastat tagasi, mil Jumal usaldas mulle minu elu suurima õnnistuse. Ta saatis minu ellu imeilusad kaksikud, mu lapsed, minu armastus ja elu kahes väikeses inimeses. Tundsin teiega sidet, soovi teid kaitsta, end emotsioonidest ülekülvatuna ning maailma kõige õnnelikuma naisena esimesest silmapilgust. Ma olen nii tundnud absoluutselt iga päev. Te teete ming iga päev, igal momendil uhkeks! Teie olete need kaks eredalt põlevat tulukest, kes muudavad maailma nii minu kui igaühe jaoks, kes teiega kotunud on, paremaks paigaks. Aitäh, Issand Jumal, et valisid mind emaks Maxile ning Emme'ile. Sõna ARMASTUS ei ole piisav väljendamaks seda, mida tunnen kui teie peale mõtlen. Palju õnne mu armsad kookospähklid! Emme armastab teid nii kuramuse palju!!!».

Tõeliselt armas pühendus! Huvitav ainult, kas üheksa-aastased Emme ja Max Instagramis ka ema postitusi lugemas käivad?